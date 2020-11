Ne le materialna podpora, tudi oseben odnos in bližina

»Že sami podatki povedo marsikaj, vendar z zadovoljstvom lahko dodam, da smo v obdobju od začetka nujnih razmer zaradi epidemije do današnjih dni pomagali številnim osebam, in sicer ne le s “preprosto” dostavo živil ali zdravil na dom, vendar tudi z majhnimi uslugami in pomočjo.« Tako komentira obračun osmih mesecev delovanja posebne ekipe za covid goriškega Rdečega križa predsednica sekcije, Ariella Testa. Goriški prostovoljci Rdečega križa so si od 9. marca do 31. oktobra nabrali 9914 ur dela, opravili so 2861 izmen, s štirimi vozili pa so prevozili 14.757 kilometrov. Na domove ljudi so oddali 1303 zaščitnih mask.

Oddelek goriške sekcije Rdečega križa krije območje devetih občin, obenem je edino združenje, ki je svoje delovanje nadaljevalo brez prestanka od začetka epidemije, pravijo njegovi predstavniki. Storitve, ki jih nudijo, v glavnem zadevajo dostavo zdravil in hrane na domove starejših oz. šibkejših delov populacije. Skrbijo tudi za prevoze v deželne bolnišnice za ljudi, ki potrebujejo razne tipe zdravljenja. »Naše delo pa seveda ni omejeno le na to: od naših uporabnikov dobimo raznovrstne prošnje za pomoč z vsakdanjimi opravili, od polomljene rolete do kosilnice, ki ne deluje več ... Gre za neko dodatno, ne le materialno podporo, za odnos, ki se je ustvaril med nami in našimi uporabniki. V veliki večini gre za starejše osebe, ki jim domači mogoče ne morejo pomagati ali se bojijo, da bi jih z obiskom okužili,« razlaga Ariella Testa.