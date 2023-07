»Ne le proizvodnja energije, pač pa tudi njeno deljenje«

»Leta 2020 je človek proizvedel 35 milijard ton ogljikovega dioksida. Do leta 2050, naj bi emisije CO2 na globalni ravni znižali na ničlo. Smo pri tem uspešni? Nikakor, saj so se emisije v dveh letih samo še povišale in dosegle celo 40 milijard ton ogljikovega dioksida ... Pri tem pa se ne da izračunati kolikšen vpliv ima pri onesnaževanju vojna,« je na petkovem srečanju v Kulturnem domu z naslovom Skupna energija (L’energia in comune) dejal Emilio Gottardo, upokojeni gozdar, ki je pri združenju Legambiente odgovoren za energijski sektor.

Rešitev je v fotovoltaiki

Predavatelj je pojasnil, da so se od leta 2020 v FJK emisije CO2 sicer znižale, vendar ne dovolj. Če jih želimo do leta 2050 zmanjšati na ničlo, bi morali letni izpust CO2 na deželni ravni znižati za 4 odstotke, medtem ko trenutno dosegamo le 2,2 odstotka. Na vprašanje, kako je treba postopati, je Gottardo razložil, da je rešitev v prekinitvi izgorevanja in uporabi obnovljivih virov energije. V naši deželi je tačas dejansko edina možna obnovljiva tehnologija – fotovoltaika. To je tehnologija, ki je primerna zlasti za kmetijski sektor, glede na velike površine, ki so na voljo za namestitev sončnih panelov (hlevi, skladišča, kleti, stanovanja in druga kmetijska gospodarska poslopja).