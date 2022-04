Nekaj metrov ograje bodo spet namestili

Odstranitev ograje so naključni mimoidoči Goričani in Novogoričani v sredo spremljali z velikim zanimanjem. Dogodek je javnost večinoma pozdravila, precej ljudi pa se je obregnilo ob dejstvo, da o odstranitvi ograje, ki predstavlja pomembno točko v zgodovini obeh mest, ni bil nihče obveščen. Tudi župana obeh mest ne. »Vedel sem za odstranitev, ne pa za točen datum. V sredo sem bil po naključju tam, saj sem na Trgu Evrope snemal intervju, tudi mene je presenetilo, da režejo ograjo,« nam je včeraj odkrito povedal novogoriški župan Klemen Miklavič, ki pojasnjuje, da je projekt izgradnje kolesarske steze in tudi odstranjevanje ograje v domeni EZTS GO ter da se negativni komentarji na družbenih omrežjih na občino zgrnili po krivici. Pri EZTS GO so nam sicer včeraj pojasnili, da bo del ograje ponovno postavljen.

Taista ograja na območju skupnega trga se je sicer odstranila že leta 2004. Simbolno sta jo najprej odstranila takratna župana Nove Gorice in Gorice, Mirko Brulc in Vittorio Brancati. Istega leta sta župana odstranila še bodečo žico na sabotinski cesti. Naslednji simbolni dogodek na meji je potekal ob vstopu Slovenije v schengensko območje konec leta 2007. Februarja 2019 so trije župani, poleg Miklaviča in goriškega župana Rodolfa Ziberne, še župan Občine Šempeter-Vrtojba, Milan Turk, pred izgradnjo novih kolesarskih poti v okviru projekta Isonzo-Soča simbolno rezali ograjo v Solkanu, pred nekaj meseci pa še v Gorici, na Drevoredu 20. septembra. Simbolnih dogodkov na meji tako doslej res ni manjkalo. Glede na nekatere odzive, ki smo jih zaznali v javnosti, pa bi po mnenju nekaterih vseeno kazalo obeležiti tudi tokratno odstranitev ograje med mestoma.

Tomaž Konrad, namestnik direktorja EZTS GO, je včeraj za Primorski dnevnik pojasnil, da so se dela za izgradnjo čezmejne kolesarske steze, katere projekt je bil potrjen s strani goriškega občinskega odbora in Mestne občine Nova Gorica, potem ko je bil v postopku pridobivanja soglasij pregledan s strani vseh pristojnih organov, začela z odprtjem gradbišča 7. januarja. »V celotnem obdobju projektiranja je EZTS GO tesno sodeloval s tehniki obeh občin, z italijansko-slovensko komisijo za ohranjanje meje in ostalimi organi,« poudarja Konrad in dodaja, da trenutno potekajo najbolj simbolična dela projekta, ki zajemajo odpravo do zdaj znane fizične meje z rušenjem mejnega zidu in odstranitvijo ograje.»Ograja je bila v delu proti mejnemu prehodu v Erjavčevi ulici prehitro v celoti odstranjena. Zaradi zahteve obeh občin, ki sta ju podali že pred časom, se na EZTS GO že dogovarjamo, da bomo nekaj metrov ograje ponovno namestili,« je včeraj zagotovil Konrad.Mikrolokacija bo še določena, a po vsej verjetnosti bo ograja znova nameščena v bližini nekdanjega mejnega prehoda Erjavčeva / Škabrijelova. Del bo ohranjen še severno od Trga Evrope / Transalpina. Zahteva obeh občin je namreč bila, da se del zidu z ograjo ohrani na prvotnem mestu kot pričevalec zgodovine. Kot dokaz mejne linije bodo tako ostali mejni kamni in del zidu z ograjo, na kateri bo nameščena informacijska plošča. Ograja bo tako spremenjena v spomenik. Ob odprtju tega dela je predvidena tudi svečanost, zagotavlja Konrad. Odstranjeni del ograje pa bosta občini ohranili zaradi velike simbolne vrednosti in jo uporabljali za prihodnje reprezentacije ter jo razstavili v muzejih.