Slovenska društva se vračajo v svojo obnovljeno goriško zibelko

Dom na Placuti, pomembno središče goriških Slovencev že od dvajsetih let prejšnjega stoletja, bo v kratkem ponovno zaživel. Obnova stavbe, ki je samevala dve desetletji, je namreč zaključena: razne ustanove, med njimi tudi Svet slovenskih organizacij, se bodo začele vanjo seliti v teh dneh, prihodnjo soboto bo na vrsti slovesno odprtje.

Zgodovinska stavba

Vogalna stavba na Placuti je stara približno 200 let. V zadnjih sto letih so v njej delovale razne goriške ustanove. Katoliško tiskovno društvo jo je odkupilo leta 1923, v njej so ustanovili Slovensko katoliško prosvetno društvo, tu so potekale prve izvedbe zborovske revije Cecilijanka. Svoj sedež so imeli na Placuti tudi glasbena šola, ki so jo kasneje preimenovali v Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel, Združenje cerkvenih pevskih zborov, Goriška Mohorjeva družba, uredništva nekaterih časopisov (Slovenski Primorec, Katoliški glas, nato Novi Glas), Marijina družba, Olympia, tiskarna Budin in druge ustanove.

Stavbo je v desetletjih načel zob časa, težave so zadevale predvsem streho in pod. Razne ustanove so se morale zato izseliti, leta 2002 so zadnji odšli Goriška Mohorjeva družba, Pastirček in Novi Glas. Lastništvo je dalj časa iskalo finančno pomoč za obsežno obnovo, priložnost pa se je ponudila šele leta 2017, ko jim je bil dodeljen del neizkoriščenih finančnih sredstev iz zaščitnega zakona za Slovence. Dela so se začela dve leti kasneje. Projekt je bil vreden približno milijon in pol evrov, iz zaščitnega zakona oz. Dežele FJK je prišlo 60 odstotkov zneska, preostalo je KTD kril s posojilom in lastnimi sredstvi. Dela, ki so jih izvedla številna podjetja in nad katerimi je »bdel« duhovnik Marijan Markežič, so tudi zaradi pandemije covida-19 in pomanjkanja gradbenih materialov trajala več let, pred kratkim pa so se končno zaključila. Prostore so v glavnem tudi že opremljeni, selitev bodočih »stanovalcev« pa je po besedah predsednika KTD Marjana Drufovke predvidena v prihodnjih dneh.

Po zaključeni obnovi je dom slovenskih organizacij pridobil dodatno nadstropje, tako da imajo skupno na voljo tri površine po skoraj 300 kv. metrov. V drugem nadstropju bo SSO, v prvem bosta delovala Zveza slovenske katoliške prosvete in Združenje cerkvenih pevskih zborov, pritličje pa bo namenjeno uradu KTD, krožku Anton Gregorčič in stranki Slovenska skupnost.

Omenjene ustanove bodo nove prostore pridobile v objektu, ki razpolaga med drugim s 500 kvadratnimi metri dvorišča in manjšim parkiriščem. Po novem bo na njem možno tudi polniti električne avtomobile. Novi predpisi za javne stavbe predvidevajo tudi dvigalo, varnostne izhode in nasploh energetsko varčno urejeno poslopje, tako da je v domu prišlo do manjših sprememb. Nova streha in podi pa ostajajo takšni, kakršni so bili »v originalu« - leseni. Novost je tudi multimedijska soba, ki jo načrtujejo v prvem nadstropju in bi jo lahko tudi oddajali v najem, da bi si pomagali pri kritju stroškov.

KC Bratuž ne bo sameval

Nekatera društva in organizacije, ki se sedaj vračajo na Placuto, so v zadnjih letih delovala v Kulturnem centru Lojze Bratuž. Prostori na Drevoredu 20. septembra pa ne bodo dolgo samevali, saj je povpraševanje po njih veliko, pravi predsednica KC Bratuž Fraka Žgavec. »Pridobljene prostore bomo preuredili za nujne potrebe in za kulturne dejavnosti. Včasih so vse dvorane naenkrat zasedene, zato je trenutno načrt ta, da bi krili pomanjkanje,« je pojasnila. S tem soglaša tudi predsednik SSO Walter Bandelj, po besedah katerega potrebuje zlasti center Komel dodatne prostore za svojo razvejano dejavnost. »V domu na Placuti bodo združene vse administrativne dejavnosti, v centru Bratuž pa kulturno, glasbeno in športno delovanje.Menim, da je projekt, ki smo ga zastavili v prejšnjih letih, odlično uspel,« je dejal Bandelj.

Odprtje obnovljenih prostorov na Placuti št. 18 bosta v soboto, 18. maja, spremljala blagoslov in kulturni program. Dogajanje se bo začelo ob 10. uri, stavbo bo blagoslovil Marijan Markežič. Slavnostni govor bo imela Verena Koršič Zorn. Praznično prireditev bo povezovala Stefania Beretta, vezno besedilo je sestavila Kea Vogric. Sodelovali bodo MPZ Filej, MePZ Bratuž in OPZ Emil Komel, za slovensko himno in nekaj glasbenih točk bo poskrbel center Emil Komel. Govor bo imel tudi predsednik KTD Marjan Drufovka. »Računamo pa še na nekaj pozdravov gostov, ki bodo s svojo navzočnostjo počastili ta za nas posebno lep in pomemben dan,« je še dodal Drufovka.

Organizatorji nastopajočim in gostom priporočajo, naj parkirajo osebna vozila na parkiriščih centra Bratuž in peš pridejo do Placute. Po možnosti bodo poskrbeli za prevoz s kombiji, so sporočili. V primeru slabega vremena bodo odprtje prenesli na soboto, 25. maja, ob 10. uri.