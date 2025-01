Nekdanja tržnica na debelo v Gorici bo ponujala 90 parkirnih mest

V soboto, 8. februarja, na dan odprtja Evropske prestolnice kulture 2025, bo v svoji novi preobleki zaživela tudi nekdanja tržnica na debelo v Boccaccievi ulici, ki je bila deležna korenite prenove. Dela, ki so vredna 3.831.200 evrov, so zaupali industrijskemu konzorciju za Julijsko krajino Coseveg, ki je nekdanje parkirišče spremenil v novo večnamensko središče, kjer bodo sicer še vedno na voljo parkirna mesta. Novico je Občina Gorica potrdila po ogledu gradbišča, ki so ga v prejšnjih dneh opravili župan Rodolfo Ziberna, goriška odbornica za javne gradnje Sarah Filisetti, občinska odbornica za EPKPatrizia Artico in predsednik industrijskega konzorcija za Julijsko krajino Coseveg Fabrizio Renato Russo.

»Kmalu bomo lahko računali na moderen in vsestranski prostor, ki bo primeren za turistične, kulturne in druge družbene dejavnosti ter sejme, ne da bi bil prikrajšani za parkirišča,« razlaga goriški prvi občan in dodaja, da gre za eno izmed najpomembnejših del, s katerimi vstopa Gorica v obdobje Evropske prestolnice kulture. Župan še razlaga, da bo poleg ploščadi, ki bo lahko namenjena številnim prireditvam in dogodkom, to 2500 kvadratnih metrov veliko območje nudilo 90 parkirnih mest, od katerih bo 80 notranjih (nekateri bodo pokriti, drugi ne), deset pa v Ulici sv. Klare.