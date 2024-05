Nekdanji lokal bodo ponovno odprli prihodnjo pomlad

V goriškem grajskem naselju so se zaključila dela v nekdanjem lokalu Bastione fiorito, sočasno se je začela obnova sosednjega območja, kjer bodo namesto nekdanjega grajskega šotora zgradili stekleni paviljon.

Včeraj sta si območje ogledala goriški župan Rodolfo Ziberna in občinska odbornica za javna dela Sarah Filisetti, ki sta pojasnila, da se bodo dela na območju nekdanjega šotora zaključila jeseni in da ga bodo skupaj z nekdanjim lokalom Bastione fiorito predvidoma odprli obiskovalcem prihodnjo pomlad, tako da bo odprtje vključeno med dogodke ob Evropski prestolnici kulture 2025.

Župan je med včerajšnjim ogledom poudaril, da so s prenovo nekdanjega lokala Bastione fiorito pridobili lepo razgledišče, sploh bo območje prispevalo k večji turistični privlačnosti goriškega gradu. Po njegovih besedah bosta nekdanji lokal in sosednji paviljon lahko gostila najrazličnejše kulturne in druge dogodke, kar bo ravno tako prispevalo k večji turistični ponudbi v mestu.

Nov pod, uredili zelenice

V nekdanjem lokalu Bastione fiorito so prenovili pod. Odstranili so dosedanje ploščice in jih nadomestili z arhitekturnim betonom. Okrog ploščadi okrogle oblike so uredili več zelenic, ki so jih posadili z raznimi okrasnimi rastlinami. Območje bo razsvetljeno z več talnimi svetili, ob vhodu so postavili tri drogove s svetilkami. Odločili so se za podobna svetila, kakršna so pred časom postavili na Drevoredu D’Annunzio in na gradu. Na vseh zidovih ob nekdanjem lokalu so izvedli vrsto vzdrževalnih del, postavili so tudi vrsto varnostnih ograj, tako da bo obisk območja povsem varen.

Med izvedbo obnovitvenih del so se odločili, da bodo restavrirali topniški položaj iz časa prve svetovne vojne, ki se je ohranil do današnjih dni v originalni obliki, medtem ko so razne druge preuredili že med obnovitvenimi deli, ki so jih na goriškem gradu izvedli v tridesetih in štiridesetih letih prejšnjega stoletja. Med prenovo so imeli kar nekaj dela tudi z odstranitvijo rastlinja, ki je zaraščalo območje; ponekod so se rastline tako razrasle, da je prišlo do razpok, ki so jih vse po vrsti sanirali. Poleg tega se je med prenovitvenimi deli izkazala potreba po nadomestitvi raznih kamnitih elementov, ki jih je načel zob časa. Pri tem so se držali nekdanjih gradbenih tehnik, pri čemer so bili posebno pozorni na zagotavljanje varnosti. Zamenjali so tudi nekaj kamnitih plošč ob stopnicah, ki vodijo v polkletne prostore nekdanjega lokala. V polkletnih prostorih so prenovili tudi stranišča.

Načrt za prenovo območja nekdanjega lokala Bastione fiorito so izdelali v studiu DD Architettura, ki ga vodi arhitekt Luigi Di Dato; načrt za prenovo električnega omrežja in ostalih napeljav so pripravili v podjetju SB Engineering, odgovoren za varnost na gradbišču je bil Mauro Chinellato. Gradbena dela so bila skupno vredna 333.294 evrov; izvedla jih je naveza med podjetjema Aprile Alessandro in Fitekno. Obe podjetji sta iz kraja Bagnaria Arsa na Videmskem.