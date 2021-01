Nekdanjo pralnico hočejo ohraniti

V Zdravščinah izvajajo vzdrževalna dela na jezu in kanalu, ki teče skozi vas in je svojčas napajal malo hidroelektrarno tamkajšnje tovarne. Domačini so sprožili peticijo in nabrali veliko podpisov v želji, da bi med potekom del uredili tudi prostor, ki so ga v preteklosti krajevne gospodnje uporabljale za pranje perila. Pobudo za obnovo objekta, ki sodi v zgodovinsko dediščino kraja, je v okviru združenja Sdraussina dala kulturna in politična delavka Aleksandra Devetak.Nekdanja vaška pralnica se nahaja prav ob mostičku, ki z glavne ceste pelje čez kanal k nogometnemu igrišču. Kanal so skozi vasico speljali v drugi polovici devetnajstega stoletja, ko sta podjetnika, brata Klein, v Zdravščinah zgradila tovarno za prejo svilenih odpadkov. Šlo je za eno največjih tovrstnih tovarn v takratni Avstro-Ogrski. V predilnici se je zaposlilo veliko domačinov, obenem je tovarna predstavljala tudi močan vir onesnaževanja in je deloma spremenila kmečki značaj kraja. Kanal je med med drugim vaščane odrezal od Soče, tako da so morali domači kmetje izkopati kopico vodnjakov, da so prišli do vode za napajanje živine. V težavah so se znašle tudi domačinke, ki so prej prale perilo ob Soči. Ker je bil kanal nevaren za to početje, saj so bili možni zdrsi v globoko in deročo vodo, so ob njem uredili več pralnih mest, od katerih se je do današnjih dni ohranilo le eno. In prav tega domačini želijo iztrgati iz pozabe in mu povrniti prvotni videz.

