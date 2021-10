Nepozaben pravljični svet

Muca copatarica, Lučka regrat, Pestrna, Snežaki v vrtcu, Zlata ptica, Tri botre lisičice so samo nekatere izmed številnih knjig znanih pravljic, ki jih je ilustrirala Ančka Gošnik Godec. Ilustratorka, ki letos praznuje svojo 94-letnico, je po rodu iz Celja, že veliko let pa živi in ustvarja v Ljubljani. Kakih sto njenih mojstrskih del si lahko te dni ogledamo v razstavnih prostorih Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici. Lično in prijetno pripravljen prikaz pravljičnega sveta, ki ga je veliko let mojstrsko upodabljala Gočnik Godčeva, so odprli predvčerajšnjim ob prisotnosti umetnostne zgodovinarke Tatjane Pregl Kobe. Avtorica prelepih ilustracij ni bila navzoča, saj ji leta in zdravstvene težave onemogočajo daljša premikanja.Razstava nosi naslov Brezčasne podobe besed, do nje pa je prišlo na podlagi dolgoletnih prijateljskih stikov med goriškim centrom Bratuž ter Galerijo Rika Debenjaka in Prosvetnim društvom Soča iz Kanala. Razstavo ilustracij je namreč do pred dnevi gostila prav znana galerija iz Kanala. To je v svojem pozdravnem nagovoru povedala predsednica centra Bratruž, Franka Žgavec, ki je tudi predstavila lepo zasnovan katalog s podrobnim opisom neumornega dela slovenske ilustratorke in z objavo večjega števila nepozabnih slik, ki so bogatile pravljice raznih avtorjev. Katalog je dvojezičen, za prevod v italijanščino je poskrbela prevajalka Katja Voncina.

