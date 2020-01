Nesprejemljiva razsodba

Razsodba goriškega sodnika, ki je ocenil, da petje himne X Mas ni kaznivo dejanje, je za državno vodstvo zveze ANPI-VZPI nesprejemljiva. Januarja pred dvema letoma je v goriški mestni hiši potekala spominska svečanost veteranske organizacije X Mas, ki sta se je poleg podžupana Stefana Cerette udeležila občinska svetnika Serenella Ferrari (Progetto FVG) in Fabio Gentile (Forza Italia); slednji je tudi pel himno vojaškega odreda. Člani zveze ANPI-VZPI so dogodek prijavili, vendar je sodnik razsodil, da med svečanostjo ni bil kršen noben zakon. »Komemoracija je zadevala umrle občinske uslužbence, ne pa vojake enote X Mas. Zaradi tega je v razsodbi povsem zgrešena navedba, da je šlo za spominsko srečanje, med katerim so se poklonili padlim v bitki pred sedemdesetimi leti,« pravijo iz državnega vodstva ANPI-VZPI in se zgražajo nad ugotovitvijo sodnika, da himna »X Mas ne vsebuje nobene omembe fašizma oz. rasističnih in totalitarnih ideologij«. Predstavniki borčevske zveze opozarjajo, da je enota X Mas odgovorna za dolgo vrsto kriminalnih dejanj; njeni člani so se borili skupaj z nacisti in z drugimi fašističnimi enotami proti slovenskim in italijanskim partizanom, ki so se uprli nemškim okupatorjem. »Gre za najbolj gnusen primer sodelovanja s Hitlerjem,« poudarjajo člani ANPI-VZPI in pojasnjujejo, da rimski pozdravi Fabia Gentileja ob začetku zasedanj občinskega sveta ne predstavljajo »folklorne geste«, kot je razsodil sodnik, temveč gre za propagando fašizma. »Kasacijsko sodišče je ravno lani potrdilo, da je rimski pozdrav kaznivo dejanje,« poudarjajo iz borčevske zveze in pozivajo k udeležbi na današnjem protestnem shodu. Antifašisti se bodo zbrali ob 9.30 v Spominskem parku na Korzu Italia, od koder bo po mestnem središču krenil sprevod. Udeleženci bodo korakali po korzih Italia in Verdi ter po Ulici Oberdan; zaključek bo na Travniku, kjer bodo navzoče nagovorili predstavniki borčevske zveze.

