Nesreča v Ulici Brass, priletel helikopter

Okrog poldneva so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores posredovali v Ulici Brass, blizu stavbe s hišno številko 22, kjer sta trčila avtomobil in motor. Motorist je najprej padel na avtomobil, nato ga je odbilo na cestišče, kjer je obtičal poškodovan. Zdravstveno osebje je glede na resnost poškodb poklicalo reševalni helikopter. Na kraju so mu nudili najnujnejšo pomoč, nato so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da si je zlomil nogo in da je utrpel več poškodb, med drugim na vratu. Vseskozi je bil pri zavesti.