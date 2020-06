Prevrnil se je s traktorjem in si poškodoval nogo. Do nesreče pri delu v vinogradu je prišlo včeraj okrog 14. ure v Ulici Bosco di Sot v krminski občini.

Poškodovancu so reševalci službe 118 zagotovili nujno pomoč na prizorišču nesreče, zatem so ga s helikopterjem reševalne službe 118 prepeljali v videmsko bolnišnico. Na zdravljenje so ga sprejeli z rumeno triažno kodo.