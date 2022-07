Neuer na večerji v Gorici

Kdor si je v sredo zvečer privoščil večerjo ali pijačo na goriškem Trgu sv. Antona, je verjetno naletel na znan obraz. V Gorici se je namreč na večerji ustavil sam vratar in kapetan ekipe Bayern München ter nemške državne nogometne reprezentance Manuel Neuer. V družbi drugih sodržavljanov je večerjal v znani restavraciji pod oboki na Trgu sv. Antona ob radovednih pogledih prisotnih, ki so se mu približali, da bi se s prvim nogometašem nemške ekipe tudi zajeli v selfi.

Vest, da slavni nogometaš večerja v Gorici, se je kmalu razširila po mestu. Z njim je imel priložnost za krajši pogovor novinar spletnega dnevnika Il Goriziano, Timothy Dissegna, ki ga je zmotil med eno jedjo in drugo ter se je z njim tudi fotografiral. Na vprašanje, zakaj je prišel v Gorico, je Neuer v nerodni italijanščini odgovoril, da zato, da bi kaj pojedel. 36-letnik iz Gelsenkirchna, ki igra v ekipi Bayern München od leta 2011 in je postal svetovni prvak v Braziliji leta 2014, je sicer bil redkobeseden in je izgledal nekoliko nejevoljen ob tolikšnih prošnjah za selfi, čeprav je gotovo navajen na veliko večje gneče oboževalcev. Iz njegovega Instagram profila se lahko ugotovi, da je vratar ekipe Bayern München sicer na kolesarskem izletu s skupino Canyon rap pack, ki je po vsej verjetnosti vezana na kakega sponzorja. Skupina kolesarjev naj bi se podala na pot na Hrvaškem, potem pa šla mimo Bleda do Vipavske doline in čez mejo v Italijo s postojanko v Gorici. Kolesarjenje je namreč ob nogometu Neuerjeva druga strast.