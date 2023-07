Neurja povzročila veliko škode kmetom in vinarjem

Tokratna vremenska ujma je seveda povzročila tudi veliko škode kmetom in vinarjem na obeh straneh nekdanje meje. V Sloveniji je bilo najhuje v občinah Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in delu občine Nova Gorica. Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje Vasja Juretič je povedal, da je na splošno škoda med 20 in tudi do 100 odstotkov. Škoda je nastala tako v sadovnjakih in vinogradih kot tudi na vrtninah in poljščinah. Na poljih so najbolj občutljive mlade krmne rastline in nekoliko pozneje posajena koruza, ki je bila trenutno pred cvetenjem. »Pri teh poljščinah je škoda zelo velika, ocenjujemo jo med 70 in 100 odstotki,« je dejal Juretič.

Škoda v vinogradih je ocenjena med 30 in 80 odstotki, odvisno od posameznega območja. Preko 90-odstotna pa je v vinogradih na Biljenskih gričih, delu spodnje Vipavske doline med Renčami in Gradiščem nad Prvačino. Nekoliko manjša naj bi bila po prvih ocenah škoda pri vinarjih z Oslavja in iz Števerjana, ki smo jih danes zmotili. Po njihovih ocenah je škode za 15 do 30 odstotkov pridelka. Bistveno slabše je bilo v Zagraju, kjer so iz podjetja Castelvecchio povedali, da je škoda uničila vso grozdje, poškodovala je tudi oljčnik.