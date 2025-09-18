Četrtek, 18 september 2025
Neurje povzročilo težave tudi v doberdobski občini (video)

Promet je bil oviran zaradi podrtih dreves

Spletno uredništvo |
Doberdob |
17. sep. 2025 | 17:31
Neurje je v torek zvečer prizadelo tudi Občino Doberdob. Zaradi podrtega drevesa je bila nekaj časa zaprta cesta, ki pelje s Poljan v Doberdob.

»Okoli 20.30 se je razbesnelo neurje, med katerim je bilo podrtih nekaj dreves na Poljanah, pri Vižintinih v Dolu ter na območju proti Selcam,« je razložil doberdobski župan Peter Ferfoglia in dodal, da so za odstranitev dreves s cestišča poskrbeli predvsem člani doberdobske civilne zaščite, saj so se jim gasilci lahko pridružili le, potem ko so izvedli vrsto intervencij v drugih krajih po pokrajini.

