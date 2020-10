Nezakonito prevažal mladiče

Goriški policisti so v prejšnjih dneh pri nekdanjem mejnem prehodu v Štandrežu ustavili za pregled kombi z moldavsko registrsko tablico. Policisti so opazili, da sta se po sedežih za potnike sprehajala dva mačja mladiča, medtem ko je bil tretji zaprt v kletki. V drugih dveh kletkah sta bila zaprta dva psička. Tridesetletni moldavski državljan, ki je vozil kombi, je policistom izročil ponarejene dokumente za prevoz pasjih in mačjih mladičev, poleg tega so bile tudi higienske razmere, v katerih je prevažal živali, povsem neprimerne. Na pomoč policistom je priskočilo osebje zdravstvenega podjetja ASUGI, ki je ugotovilo, da so mladiči stari šest mesecev in da moški ni imel ustrezne dokumentacije za njihov prevoz. Tri mladiče sibirske mačke in dva mladiča francoskega buldoga so zasegli in ju odpeljali v zavetišče za živali. Moldavskega državljana so ovadili in mu naložili denarno kazen.