Ni je strehe, ki ne bi bila poškodovana

Ni je strehe v Gabrjah, ki je toča ne bi poškodovala. Počeni strešniki, ki so le za na odpad, so jasen dokaz, s kakšno silo so kot jabolka velika zrna toče v ponedeljek zvečer razdejala vse, v kar so se odbila. Poročali smo o poškodovanih vozilih, strehe pa niso bile nič manj izpostavljene ledenim »bombam«, ki so oklestile tudi to, kar je na njih bilo - od anten do oken in seveda sončnih panelov in fotovoltaičnih kolektorjev.

»Streha je uničena: mislim, da je tu najmanj 40 tisoč evrov škode,« ocenjuje Dominik Florenin pustošenje, ki ga je za sabo pustila toča, medtem ko za silo popravlja škodo ob vratih na dvorišču, kjer je na porfirnih ploščah še videti sled ledenih nabojev. »V trenutku je bilo dvorišče belo, tolklo pa je kot bi hišo bombardirali,« namigne in prizna, da ga je dogodek močno presunil.

Po stopnicah se povzpnemo na podstrešje. Na strešnem oknu zija po novem razpoka. Ko ga sogovornik odpre, lahko pokukamo na razdejanje: vse je potolčeno, okrušeno ali razbito. »Vse se lomi in drobi, kakor stopiš na streho – tudi navidez zdravi korci so poškodovani, vse je treba zamenjati. Iz ene sobe so morali v ponedeljek ponoči takoj umakniti žimnico, saj je s stropa naenkrat začela curljati voda, s škafi in najlonsko prevleko so si za silo pomagali. Danes pričakujejo delavce, ki jim bodo zakrpati streho vsaj tam, kjer pušča.

Toča ni prizanesla niti strehi hleva kmetije Pipan, ki jo vodi Silvana Cotič. Ker je stara in dejansko enoslojna so se v njej takoj ustvarile luknje, skozi katere je voda v curkih pronicala na štirinožne stanovalce, na četverico krav, dva konja ter kokoši ...