»Nihala sem med gledanjem v svet in iskanjem navdiha pri sebi«

»Morala sem priti prav letos, in ne prej,« se nasmeje Margarethe von Trotta. Izredno mladostna 77-letna nemška režiserka, ki je včeraj zvečer prejela nagrado za avtorski opus, ki jo podeljujejo v sklopu mednarodne nagrade za najboljši scenarij festivala Amidei, je razkrila, da so jo na festival Amidei vabili že trikrat, a se ji ga je zaradi drugih obveznosti uspelo udeležiti komaj letos. »Letos mineva 30 let odkar je padel zid v Berlinu, mojem rodnem mestu, letos imate na festivalskem programu retrospektivo t.i. novega nemškega filma, torej je kot nalašč, da sem prav letos tu,« je povedala von Trottova.

V svoji bogati karieri je podpisala režijo šestnajstih filmov, je pa tudi avtorica več filmov in nadaljevank za televizijo, obenem se je preizkusila kot igralka. V njenih filmih so velikokrat v ospredju ženske in njihove zgodbe, pomembne pa so ji tudi zgodovinske, realne teme. »Pri svojih filmih sem nekako nihala med gledanjem na svet, torej snemanjem filmov o drugih osebnostih, in iskanjem navdiha pri sebi,« je povedala o svojem opusu, ki je zajemal tudi iz njenega osebnega življenja. »Zato, da sem se približala nekemu liku, pa sem ga morala začutiti, se mu približati. Nikoli ne bi mogla snemati filma o nekom, ki ga sovražim,« je pojasnila von Trottova.