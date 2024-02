Njegov duh je na šoli še vedno živ

21. februarja je svoj rojstni dan praznoval Silvan Kerševan (1941-2012), nekdanji nadvse priljubljen ravnatelj Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. Njegovega rojstnega dne se na šoli vsako leto spomnijo s spominskim večerom in tudi letos ni bilo nič drugače. Poimenovali so ga Silvanu... z ljubeznijo, ob tej priložnosti pa so podelili še tri štipendije iz Sklada Silvan Kerševan. Prejeli so jih Jakob Quinzi, Luca Raccaro in Gabriella Sofia Donadio.

»Silvan Kerševan je bil na naši šoli velika osebnost. Bil je eden od ustanoviteljev Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel, bil je moj predhodnik, skratka, bil je oseba, ki je celo življenje dala za našo šolo. Vsi mi, učenci in profesorji, smo bili njegova družina. Zato se ga vsako leto spomnimo na spominskem večeru 21. februarja, ko bi imel rojstni dan. Želimo, da bi tudi tisti, ki ga niso spoznali, na ta večer doživeli vsaj malo duha ljubezni do glasbe, skratka, da bi vsem posredovali pomembnost biti skupaj z glasbo,« je ob tej priložnosti izpostavila ravnateljica Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel Alessandra Schettino.Na vprašanje, kakšno vrzel je pustila njegova smrt, je odgovorila, da je bil Silvan Kerševan zelo daljnogleden človek. »Seveda je zapustil veliko praznino, a me je naučil veliko, zato skušamo po njegovih načelih peljati naprej Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel. Ne samo jaz, temveč tudi odborniki, profesorji in vsi tisti, ki so ga poznali, pa tudi novi profesorji, ki so danes na šoli, si prizadevamo, da bi bil Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel referenčna šola na Goriškem in tudi širše. Hkrati se osredotočamo in nadaljujemo svoje poslanstvo kot pedagogi. Nit današnjega večera je namreč tudi pomen glasbenega pedagoga in naša pomoč vsakemu mlademu človeku, ki se želi približati glasbi,« je še izpostavila.

Ob tem je Alessandra Schettino poudarila pomen Sklada Silvan Kerševan, ki nagrajuje mlade in obetavne glasbenike, gojence Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel, da bi nadaljevali študij glasbe in da bi se s podeljenimi štipendijami morda vpisali na katero od poletnih šol, s čimer bi jim še bolj pomagali pri odkrivanju sveta glasbe. Letos so podelili kar tri štipendije, in sicer Jakobu Quinziju, ki igra violo, ter dvema solo pevcema, Luci Raccaru in Gabrielli Sofiji Donadio.

Letošnji spominski večer za Silvana Kerševana so oblikovali učenci Julia Rebez, Filippo Panozzo, Alessandro Mauri, Ajda Vuga, Eva Casciano, Letizia Arbo, Giulio Parenzan, Jakob Quinzi, Luca Raccaro, Josephine Palma in Gabriella Sofia Donadio ter profesorji Zorana Belušević, Maia Glouchkova, Martina Gereon, Elisabetta Cavaleri, Daniela Brussolo, Eva Dolinšek, Luca Bregant in Blagica Arsova. Na sporedu so bila dela Beertinka, Rameauja, Drozdzowskega, Živkovića, Popa, Chopina, Faureja, Scriabina, Mozarta, Bacha, Prokofieva, Haydna, Piazzolle in Rossinija.