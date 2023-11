Noč je na Goriškem minila mirno (VIDEO)

Noč je na Goriškem minila mirno. Goriški župan Rodolfo Ziberna sporoča, da ponoči ni bilo večjih težav. Soča je ostala v strugi in ni nikogar ogrožala, tako da ni bila potrebna evakuacija nekaterih hiš na Majnicah, na kar so bili pripravljeni v primeru, da bi se uresničil najbolj črni scenarij. Prostovoljci civilne zaščite vsekakor še naprej ostajajo na terenu. Župan razlaga, da poplavni val po vsej verjetnosti še ni dosegel vrhunca, sicer so zaenkrat razmere povsem pod nadzorom.

Tudi iz regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko pojasnjujejo, da je noč v Baški grapi in okoliških krajih minila mirneje od napovedi.