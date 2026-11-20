Gorica bo v petek in soboto, 27. in 28. novembra, gostila 61. Srednjeevropsko kulturno srečanje, ki bo letos v ospredje postavilo vprašanje miru, diplomacije in preprečevanja konfliktov. Pod naslovom Nujnost miru. Diplomacija, odnosi in znanje za preprečevanje in preseganje konfliktov bo Inštitut za srednjeevropska kulturna srečanja (ICM) priredil dva dneva predavanj, kulturnih dogodkov, zgodovinskih ogledov in glasbe.

»Po petih letih konfliktov želimo znova usmeriti pozornost v diplomacijo, posredovanje in iskanje razumnih poti do njihovih zaključkov,« je poudaril predsednik ICM Andrea Vacchi. Kot je dodal, namen srečanja ni iskanje krivcev, temveč razmislek o tem, kako lahko znanje, odnosi in dialog prispevajo k reševanju sporov.

Zaključek s koncertom

Osrednji mednarodni simpozij bo v petek, 27. novembra, ob 9. uri v konferenčni dvorani univerzitetnega središča tržaške univerze v Gorici v Ulici Alviano. Sodelovali bodo domači in tuji strokovnjaki. Uvodno bo na daljavo udeležence nagovoril kardinal Matteo Maria Zuppi, predsednik Italijanske škofovske konference. Med govorci bodo tudi britanski politolog Richard Sakwa, predstavnik Skupnosti sv. Egidija Mauro Garofalo ter raziskovalec Martin Pogačar iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Petkov program se bo ob 18. uri nadaljeval v dvorani Incontro v Podturnu z gledališko predstavo Scarpone della Pace – Equilibrismi dell’anima v izvedbi Claudie Contin Arlecchino.

Sobota, 28. novembra, bo namenjena tudi spoznavanju skupne zgodovine obeh Goric. Ob 9.30 se bo s Trga sv. Antona začel čezmejni sprehod, ki ga bo vodil zgodovinar in novinar Vanni Feresin. Udeleženci bodo pot zaključili pri samostanu na Kostanjevici v Novi Gorici.

Ob 14.30 bo v hotelu Entourage predstavitev projektov in publikacij inštituta. Med drugim bodo predstavili projekt SconfinaMenti, posvečen dediščini Franca Basaglie, večjezični projekt Voci di lingue ter pobude za vključevanje mladih. Večer bo ob 20. uri v palači Lantieri sklenil koncert pianistke Letizie Michielon. Priporočljive so predhodne rezervacije.