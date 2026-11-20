Za Trst in košarko v mestu je bil danes zgodovinski dan. Na sedežu zavarovalnice Generali v palači Berlam so namreč predstavili novo zgodovinsko večletno sponzorstvo in partnerstvo med Pallacanestrom Trieste in Generalijem. Predstavila sta ju generalni direktor tržaškega kluba Michael Arcieri in odgovorna za korporativno identiteto Generalija Emma Ursich.

Trst bo ime glavnega sponzorja nosil na dresih, ekipa pa se bo še naprej imenovala Pallacanestro Trieste. Ime bo spremenila športna palača, ki bo odslej Generali Arena.

Šlo bo za večletno sponzorstvo, o njegovih vsotah pa niso želeli govoriti.