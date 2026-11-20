»Celo prihodnost je nekoč bila boljša,« je zapisano na transparentu, s katerim sindikat CGIL v Trstu vodi shod v sklopu današnje stavke proti vladnemu predlogu proračuna za leto 2027. Na čelu množične skupine protestnikov, ki je pred kratkim krenila s Trga Tomizza, takoj za predstavniki sindikata skupaj korakajo slovenski in italijanski dijaki tržaških drugostopenjskih srednjih šol. Pred njimi je dvojezični transparent s slovenskim napisom: »Naša prisotnost, naša prihodnost!«

Dijaki so povedali, da so stopili na ulice, da bi opozorili na težave v šolstvu in javnem zdravstvu, ki so posledica pomanjkanja sredstev. Pomanjkljivosti so še posebej očitne ob pogledu na šolska poslopja, ki bi jih bilo treba obnoviti. Poleg tega v šolah vseh stopenj primanjkuje osebja, so poudarili dijaki.

»Pravijo nam, da je odeja prekratka, vendar so nam jo v resnici vzeli. Vzeli so nam socialno državo, šolstvo, zdravstvo. Ta vlada udarja po tistih, ki plačujejo davke, in vlaga v orožje, namesto da bi vlagala v varnost. Mi pa si želimo drugačno prihodnost,« je za Primorski dnevnik izjavil deželni sekretar sindikata CGIL Michele Piga.

Množičnega protestnega shoda, ki se sedaj premika po Ulici Battisti proti staremu mestnemu jedru, se udeležujejo tudi predstavniki tudi drugih sindikatov, študenti in politični predstavniki, med strankami sta prisotni Demokratska stranka in Stanka komunistične prenove.