Nocoj v Grgarju premiera filma o Mateju Boru

V Kulturnem domu v Grgarju nad Novo Gorico bodo danes ob 19. uri premierno predstavili dokumentarni film z naslovom Rob je tam/Matej Bor. Film je nastal v režiji Amirja Muratovića v okviru Uredništva dokumentarnih oddaj RTV SLO. Dogodek je del programa Evropske prestolnice kulture 2025.

V Grgarju, rojstnem kraju Mateja Bora, je bil film v aprilu tudi deloma posnet, so zapisali v vabilu na premiero. Premierno predstavitev so pripravili prav na dan njegove smrti pred 30. leti.

V filmskem prizoru iz igre Vrnitev Blažonovih nastopajo igralci Nikolaj Pintar, Petra Kokoravec, Robi Cotič in Zarja Pavlin iz Kulturnega Društva Grgar, režiser igre pa je bil Radoš Bolčina.

Matej Bor, eden od najvidnejših slovenski literarnih ustvarjalcev med drugo svetovno vojno in po njej, se je rodil leta 1913 kot Vladimir Pavšič v Grgarju nad Novo Gorico, ime Matej Bor pa je prevzel leta 1942 s prvo odporniško pesniško zbirko v Evropi Previharimo viharje. Čeprav je v kolektivnem spominu prepoznan predvsem kot partizanski pesnik in dramatik, je avtor himne Hej, brigade in scenarist filmske uspešnice Vesna za seboj pustil bogato dediščino tudi na drugih področjih.

Med drugim je kljub pritiskom iz Beograda leta 1965 obudil jugoslovanski PEN in organiziral kongres na Bledu ter tja privabil imena svetovnega slovesa, med njimi Pabla Nerudo, Iva Andrića in Arthurja Millerja. Ustanovil je tudi prvo društvo za varstvo okolja v Jugoslaviji in vizionarsko opozarjal na dogajanje v naravi, ki se ga resneje zavedamo šele danes.

Mateju Boru so v Grgarju nad Novo Gorico postavili spomenik in uredili Borovo pot. V tem kraju je živel le dve leti, saj je družina pred prihajajočo fronto zbežala na Štajersko. Večina njegovega literarnega opusa pa je nastala v Radovljici, kjer je živel več kot tri desetletja.