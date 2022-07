Nogometno igrišče bo imelo novo razsvetljavo

Sovodenjsko nogometno igrišče bo dobilo novo razsvetljavo. Tudi o tem so razpravljali na sovodenjskem občinskem svetu, ki je potekal prejšnji teden. Poseg bodo financirali s prispevkom 50.000 evrov, ki jih vsako leto namenja ministrstvo za notranje zadeve. »V prejšnjih treh letih, odkar letno prejemamo ta prispevek, smo denar ponavadi namenjali za uresničitev kolesarskih poti. Poglavju trajnostne mobilnosti smo namenili celotno vsoto, ki jo po zakonu lahko. Prispevek ministrstva bomo zdaj torej morali porabiti za izboljšanje energetske učinkovitosti,« razlaga občinska odbornica za infrastrukturna dela Alenka Florenin.

Na začetku letošnjega leta se je zaključila gradnja kolesarske steze, ki sovodenjsko občinsko ozemlje zdaj povezuje s sosednjo goriško občino. Tristo petnajst metrov dolgo kolesarsko površino so zgradili s prispevki iz let 2019, 2020 (obakrat po 50.000 evrov) in 2021 (100.000 evrov). Kot omenjeno pa bo letošnji prispevek namenjen za druga infrastrukturna dela. Občina se je odločila, da bo prispevke namenila za zamenjavo razsvetljave na nogometnem igrišču. Po besedah občinske odbornice Alenke Florenin je treba dela oddati do septembra, izvesti pa do konca leta. Za nogometno igrišče so se odločili, ker imajo za javno razsvetljavo v občini že druge načrte.