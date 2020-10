Na spletni predstavitvi projekta Note za jezik, ki bo drevi ob 20.30 na platformi Zoom, Združenje cerkvenih pevskih zborov Gorica stopa v nekakšno »drugo fazo« omenjenega projekta. Ta se je začel že decembra lani, ko so predstavili zamisel in pripravljalno delo za izdajo treh knjižic, s katerimi vzgojitelji in učitelji večstopenjskih šol pomagajo svojim učencem s premoščanjem najpogostejših napak v slovenskem jeziku.

Vse večstopenjske šole s slovenskim učnim jezikom na Goriškem, Tržaškem in Videmskem so v začetku letošnjega šolskega leta tako prejele notno zbirko – gre za tri zvezke, enega za vsako učno stopnjo –, ki jih ponekod že uporabljajo. Na primer v vrtcu Čira čara v Sovodnjah so otroke že naučili nekaterih pesmic: na današnji spletni predstavitvi bo slišati tudi posnetek. Za vsako izmed treh učnih stopenj je delovna skupina učiteljic oz. profesoric izbrala najpogostejše napake oz. težave, ki jih učenci imajo s slovenskim jezikom. Vsebine so nato navdihnile priznane pesnike in glasbenike, ki so za publikacijo sestavili skladbe. Vabilu k sodelovanju so se tako odzvali Jelena Isak Kres, Nataša Konc Lorenzutti, Bojan Glavina, Tadeja Vulc, Andrej Makor, Walter Lo Nigro in Patrick Quaggiato. Vsaka pesem je opremljena z notno partituro in razlago o učnih ciljih. Knjižice je grafično oblikovala in ilustrirala Monica Quaggiato, za notografiranje je poskrbel Walter Lo Nigro. Na današnji predstavitvi bodo sodelovali tudi nekateri izmed omenjenih avtorjev. Predstavitev je namenjena v prvi vrsti vzgojiteljem in učiteljem, ki so knjižice prejeli in bodo mogoče lahko že delili kak odziv nanje, spletni dogodek pa je vsekakor odprt za vse. Kdor e ga želi udeležiti, naj piše na elektronski naslov zcpz.go@gmail.com in bo prejel povezavo za sodelovanje.