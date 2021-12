Nov trg do konca leta

V Ronkah obnavljajo Trg Oberdan. Gradbeni delavci so se v prejšnjih dneh lotili rušenja dosedanjega pločnika v začetnem delu Ulice D’Annunzio, medtem ko se bodo danes lotili gradnje novega privzdignjenega prehoda za pešce. Gradbena dela se bodo zaključila pred koncem leta, nakar bodo spomladi poskrbeli za ureditev zelenic in posaditev nekaj novih dreves. Pri prenovi trga so posebno pozornost namenili pešcem; preuredili so križišče med Ulico Roma in trgom, ki je zelo obremenjeno s prometom, tako da je zdaj precej varnejše. Med obnavljanjem trga so naleteli tudi na staro kanalizacijsko cev, zato delom pozorno sledi tudi izvedenec spomeniškega varstva.

