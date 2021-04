Nov upravitelj za rezervat in Gradino

Naravni rezervat Doberdobskega in Prelosnega jezera in sprejemni center Gradina sta dobila novega upravitelja; po novem bo zanju skrbela furlanska zadruga Pavees, ki bo nasledila zadrugo Rogos po štirinajstih letih upravljanja.

Na spletni oglasni deski doberdobske občine so včeraj objavili odločbo o izbiri novega upravitelja za naravni rezervat. K sodelovanju na javnem razpisu, ki so ga izpeljali v prejšnjih tednih, so povabili enajst ustanov; z ustreznima ponudbama sta se odzvali zadruga Pavees in zadruga Rogos. Ob zaključku pregledovanja dokumentacije je pristojna občinska komisija ocenila, da je ponudba zadruge Pavees boljša. V prihodnjih dneh bodo na vrsti še nekatera preverjanja, ki so predvidena po zakonu, sledil bo podpis pogodbe, nakar bo zadruga Pavees tudi formalno prevzela upravljanje rezervata Doberdobskega in Prelosnega jezera.Pogodba o upravljanju rezervata bo trajala štiri leta. Za svoje delo bo zadruga Pavees prejemala prispevek Dežele Furlanije - Julijske krajine; letno bo imela na voljo 58.000 evrov, kar v štirih letih znese 232.000 evrov. Novi upravitelj bo moral skrbeti za vzdrževanje poti v rezervatu, za upravljanje restavracije, muzeja in sploh celega sprejemnega centra Gradina, za organizacijo dogodkov in didaktičnih projektov. Med razpisnimi pogoji je bila seveda tudi uporaba slovenskega jezika.