Nova brezmejna knjižna ponudba v goriškem mestnem središču

Po julijskem odprtju prenovljenih prostorov je pekarna Cotič v središču Gorice hitro postala priljubljeno zbirališče, pred nekaj tedni pa so svojo ponudbo obogatili še z novostjo: obiskovalci lahko ob kavi in slaščicah posežejo tudi po knjigah, jih prelistajo ali pa kupijo in odnesejo domov.

»Ta ideja ima pravzaprav daljne korenine,« za Primorski dnevnik pojasnjuje Janina Cotič, ki z možem Erikom Petejanom upravlja pekarno Cotič. Kot najstnica je prvič prebrala o kavarni, kjer so knjige sestavni del prostora, in si zaželela, da bi tudi pri nas obstajal tak kraj. Želja se je uresničila, ko je podjetje Transmedia predlagalo sodelovanje in ob začetku projekta prispevalo prvi knjižni fond. Kot dodaja Boris Peric, projekt dopolnjuje dejavnost KB centra, ki je prostor za srečevanje Slovencev in drugih Goričanov: »Knjige dajejo prostoru dodatno dimenzijo.«

Knjige o našem prostoru

Za izbor knjig je poskrbela Renata Lapanja iz Knjigarne kavarne Maks v Novi Gorici, ki je od svojega odprtja prav tako kraj, kjer se srečujejo Novogoričani in Goričani ter prizorišče številnih kulturnih dogodkov. Knjige, izbrane z mislijo na domoznansko in obmejno tematiko, povezujejo goriški prostor, njegovo zgodovino in kulturo. Na policah so naslovi v slovenščini, italijanščini, nekaj pa tudi v angleščini, od del o prvi in drugi svetovni vojni ter fotografiji do stripov, leposlovja in vodnikov. Izbor je primeren za domačine, pa tudi za tiste, ki bi radi izvedeli kaj novega o prostoru, pravi knjigarnarka in dodaja: »Takšna sodelovanja so mi v veselje, ker so inovativna in brezmejna.«

Prostor za srečevanje

Od oktobrskega odprtja je odziv obiskovalcev pozitiven, pravijo v pekarni, že prvi večer so prodali prvo knjigo. Po besedah Erika Petejana pa je pobuda tudi način, kako oživiti mestni utrip: »Želeli smo napolniti popoldneve, ko je mesto tišje, in hkrati popestriti kulturno ponudbo.« V prihodnje namreč načrtujejo še druge dogodke, med njimi predstavitve knjig in revij, saj knjiga spada h kavi, hrana in kulturna hrana pa gresta z roko v roki, ker obe prinašata užitek.