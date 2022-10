Nova Gorica naj bi dobila Center zelenih tehnologij

Novogoriški mestni svetniki bodo na svoji naslednji seji v četrtek, 13. oktobra, ugotavljali občinski interes za ustanovitev Centra zelenih tehnologij (CZT), ki bo infrastrukturna, strokovna, izobraževalna in administrativna podpora prenosu zelenih in trajnostnih inovacij v industrijo, kmetijstvo ter v urbano in naravno okolje. Omenjeni center naj bi predstavljal osrednje slovensko stičišče za vse aktivnosti povezane z uveljavljanjem trajnostnega razvoja, hkrati pa naj bi se uveljavil kot glavni center za razvoj in implementacijo zelenih tehnologij v Južni in Srednji Evropi.

Center zelenih tehnologij (CZT) želi združiti vse obstoječe industrijske in družbene potenciale, s čimer naj bi dosegli dolgoročne pozitivne učinke na lokalno in nacionalno gospodarstvo, življenjski standard, okoljske parametre ter družbeno-političen ugled države. Sklopi aktivnosti CZT bodo vključevali: raziskovalno-razvojno dejavnost, ki bo strogo aplikativno in industrijsko usmerjena s končnim ciljem prenosa dosežkov v proizvodnjo oziroma komercializacija produkta, finančno in tehnološko podporo inovativnim tehnološkim idejam ter izobraževalno in administrativno dejavnost za razvoj kapacitet za uspešen zeleni prehod družbe.