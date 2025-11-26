Nova Gorica: zapora cest v prazničnem tednu

Zavod GO! 2025 je objavil obvestilo o prihajajočih popolnih zaporah cest v Novi Gorici, ki bodo v naslednjih dneh spremljale izvedbo projekta Brezmejne božične luči ter osrednjo razsvetljeno zaključno slovesnost, poročajo Primorske novice. Izvedba prihajajočega dogodka zahteva začasne prometne ureditve, ki bodo vplivale na vsakodnevni promet v središču mesta.

Najobsežnejša in najdaljša omejitev bo popolna zapora Kolodvorske ulice, na odseku med križiščem z Erjavčevo ulico in območjem Feršpeda. Zapora bo potekala v štirih fazah, med 26. novembrom in 9. decembrom 2025. Zavod GO! 2025 poudarja, da so fazne zapore potrebne zaradi postopne postavitve osvetlitve, konstrukcij ter spremljevalnih instalacij.

Štirifazna zapora Kolodvorske ulice

Faza 1: Semafor Trg Evrope (jug) - Epic center

od srede, 26. 11. 2025 ob 6.00, do petka, 28. 11. 2025 ob 6.00

Faza 2: Mejni prehod Erjavčeva - Epic center

od petka, 28. 11. 2025 ob 6.00, do ponedeljka, 1. 12. 2025 ob 6.00

Faza 3: Semafor Trg Evrope (jug) - Epic center

od ponedeljka, 1. 12. 2025 ob 6.00, do četrtka, 4. 12. 2025 ob 6.00

Faza 4: Mejni prehod Erjavčeva - Epic center

od četrtka, 4. 12. 2025 ob 6.00, do torka, 9. 12. 2025 ob 22.00

V tem času bo dostop do območja močno omejen, zato organizatorji prebivalce in obiskovalce pozivajo k pravočasnemu načrtovanju poti ter uporabi obvozov, kjer je to mogoče.

5. december: Parada in dodatne kratkotrajne zapore

Vrhunec dogajanja bo 5. decembra, ko bo potekala praznična parada v sklopu prireditve Brezmejne božične luči z razsvetljeno zaključno slovesnostjo. Zaradi varne izvedbe povorke, ki bo od 17. ure dalje, bo vzpostavljena kratkotrajna popolna zapora ključnih cest v mestnem središču, in sicer:

Ulica Gradnikove brigade (pri križišču z Rejčevo),

Delpinova ulica (pri križišču z Rejčevo),

Rejčeva ulica,

Cankarjeva ulica (pri križišču z Rejčevo),

Prvomajska ulica I.

Parada bo s Bevkovga trga krenila ob 17.15, zapore pa bodo odstranjene predvidoma ob 18. uri, oziroma takoj po prehodu povorke.

Na ključnih točkah bodo prisotni mestni redarji, ki bodo usmerjali promet in zagotavljali varnost tako udeležencev kot voznikov. Manjši dostopi in cestni priključki bodo v času dogodka zavarovani s trakovi.

Kot poudarjajo v Zavod GO! 2025 so začasne prometne omejitve nujen del priprave in varne izvedbe projekta, voznikom pa priporočajo, naj v času zapor spremljajo označbe na terenu, upoštevajo navodila redarjev in po možnosti uporabijo obvozne poti.