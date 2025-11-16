Nova razsvetljava tudi za 34 prehodov za pešce

Poraba električne energije se bo znižala za 70 odstotkov, na novo bodo razsvetlili 34 prehodov za pešce, novi bodo tudi semaforji. Na goriški občini so v prejšnjih dneh odobrili izvršilni načrt za obnovo javne razsvetljave na občinskem ozemlju, ki je vreden 5,5 milijona evrov. »Dela so se v resnici že začela pred nekaj meseci v Ločniku,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna in opozarja, da se končno začenja uresničevati zamisel iz leta 2018. »Na žalost se je vse skupaj zavleklo zaradi kar enajstih prizivov v zvezi s sklepom o izbiri izvajalcev,« pojasnjuje župan.

Načrt, ki ga je za občino izdelalo podjetje Enel Sole, zajema tako zamenjavo svetilk kot posodobitev električnega omrežja, semaforjev, prehodov za pešce in umetnostne osvetlitve pomembnejših mestnih stavb in parkov. Eden ključnih ciljev je zmanjšanje porabe električne energije. Današnji sistem javne razsvetljave in semaforjev v Gorici porabi približno 3,25 milijona kilovatnih ur na leto. Po izvedbi projekta naj bi letna poraba padla na približno 995 tisoč kilovatnih ur, kar pomeni prihranek 2,26 milijona kilovatnih ur oziroma okoli 70 odstotkov glede na sedanje stanje. Po izračunih projektantov to ustreza okrog 422 tonam ekvivalenta nafte, ki jih mesto vsako leto ne bo več porabilo.

Preobrazba bo vidna tudi na ulicah. Zdajšnji sistem šteje 7753 svetilk različnih tipov in starosti, po posegu pa bo nameščenih 8147 novih LED-svetilk, ohranjene pa bodo samo tri iolidne sijalke. Večina obstoječih, energetsko potratnih ali zastarelih svetilk bo zamenjana z novimi svetilkami z optiko »full cut-off«, ki svetlobe praktično ne sevajo proti nebu in tako zmanjšujejo svetlobno onesnaženje.

Zavod za varstvo arhitekturne je prepovedal zamenjavo okroglih svetil v mestnem središču, tako da bodo ohranili sedanja ohišja in jih opremili z LED-žarnicami s toplejšo barvo svetlobe, ki posnema sedanjo barvo natrijevih svetilk, a zagotavlja boljšo barvno podobo. Barvna temperatura bo tudi sicer del prepoznavne podobe nove goriške razsvetljave. Vse nove svetilke bodo oddajale toplo belo svetlobo s 3000 kelvini, kar bo ustrezneje razsvetlilo mestno središče, parke in drevorede ter naredilo javne prostore prijaznejše za pešce.

Projekt ne prinaša le novih svetilk, temveč tudi nov »pametni« sistem za njihovo upravljanje. Vseh 171 krmilnih elektro omaric bo opremljenih z napravami za daljinsko upravljanje. V projektu so posebej izpostavljeni prehodi za pešce in semaforji. Po zaključku del bo v mestu skupaj 34 osvetljenih prehodov. Semaforje bodo nadomestili z novimi, ki bodo ravno tako opremljeni z LED žarnicami, poleg tega tudi z gumbi za zvočni signal za slepe in slabovidne.

Dela bodo trajala 15 mesecev

Načrt predvideva tudi novo osvetlitev mestnih znamenitosti. Na novo bodo razsvetljeni stolnica in njen zvonik, cerkev svetega Duha, cerkev sv. Ignacija, spomeniki v spominskem parku in neoklasični tempelj v občinskem parku. Novi projektorji in linijske svetilke bodo poudarili arhitekturne detajle, obenem pa spoštovali omejitve glede svetlobnega onesnaženja in časov vklopa.

Prenova javne razsvetljave bo trajala petnajst mesece, župan predvideva, da se bodo zaključila v začetku leta 2027. Dela so razdeljena v več sklopov - od zamenjave svetilk in rekonstrukcije zračnih vodov do namestitve novih podzemnih kablov, elektro omaric in sistemov za daljinsko upravljanje. Ob zaključku bo Gorica dobila skoraj v celoti LED-osvetljeno mesto, ki naj bi bilo varnejše za pešce in voznike, prijaznejše do nočnega neba in dolgoročno cenejše za občinski proračun.