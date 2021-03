Novemu goriškemu prefektu izrekli dobrodošlico

Nov goriški prefekt Raffaele Ricciardi se je včeraj srečal z mestnimi predstavniki varnostnih organov in tudi z goriškim županom Rodolfom Ziberno. »Na srečanju sem prefektu predstavil Gorico, njeno zgodovino, njene težave in perspektive. Začutil sem njegovo željo, da bi spoznal naše ozemlje. Prepričan sem, da bo nadaljeval delo svojega prijatelja, prejšnjega prefekta Massima Marchesiella,« je povedal Ziberna.

Ricciardi, ki se je rodil v Beneventu, je doslej služboval v Padovi kot namestnik prefekta, še prej pa je bil zaposlen na prefekturi v Alessandrii. Diplomiral je na neapeljski univerzi Federico II, ob že omenjenih je bil zaposlen tudi na prefekturah v Forliju, Trevisu in Bologni. Prav tam se je tudi izpopolnjeval in dobil specializacijo v upravnem pravu na krajevni univerzi. Tako med službovanjem v Turinu kot v Padovi se je Ricciardi veliko ukvarjal s tematiko migrantov. V Padovi je od blizu tudi sledil vprašanju železnice za visoke hitrosti, v minulem letu pa se je veliko ukvarjal z izvajanjem vladnih uredb. Kot prejšnjega prefekta Marchesiella so tudi Ricciardija premestili v Gorico ob prvem imenovanju za prefekta.