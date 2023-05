»Novi lapidarij poglablja delitve«

»Novi lapidarij le še poglablja delitve med Italijani in Slovenci,« svarijo goriški predstavniki združenja partizanov Italije ANPI-VZPI, ki so se projektu, katerega predlagateljica je zveza Lega nazionale, »skušali na vse načine upreti«. Ker niso bili uspešni, v pričakovanju na skorajšnje odkritje novega spomenika deportiranim v Jugoslavijo v Spominskem parku – trojnika, kot poudarjajo –, ki bo na sporedu v nedeljo, 11. junija, na javnost in Občino Gorica naslavljajo dva predloga oz. zahtevi: postavitev spomenika Rezistenci v taistem mestnem parku, ki bi »zapolnila zgodovinsko vrzel tistega obdobja«, in odvzem goriškega častnega meščanstva Benitu Mussoliniju, saj si ni mogoče zamišljati »sodelovanja z Novo Gorico, če nosimo na ramenih to breme«.

Povod za včerajšnje srečanje z novinarji, ki sta se ga udeležila tudi pokrajinski predsednik SKGZ Marino Marsič in občinski svetnik skupine Noi Mi Noaltris GO Andrea Picco, je bilo pravzaprav zasedanje goriškega občinskega sveta, ki je potekalo 9. maja. Ob tej priložnosti je Picco prebral pismo, ki so ga goriška, štandreška in podgorska sekcija VZPI-ANPI naslovile na predsednika republike Sergia Mattarello pred 25. aprilom. V pismu med drugim navajajo, da župan Rodolfo Ziberna in njegovi podporniki ne praznujejo praznika osvoboditve, saj v njem vidijo začetek nove okupacije, zaradi česar so leta 2020 razglasili 12. junij za »pravo« osvoboditev Gorice. Ob tem je Picco župana vprašal, ali namerava Mussoliniju odvzeti častno meščanstvo. Zibernov odgovor je bil oster: VZPI-ANPI je označil za »nezanesljivo« združenje, ki »laže«. Po njegovih besedah se predstavniki Občine niso udeležili letošnjih slovesnosti pri spomenikih, ker jih sekcije VZPI-ANPI nanje niso povabile, ne pa zato, ker bi združenju zamerili zaradi pisma Mattarelli. »ANPI že leta pošilja občini program vseh slovesnosti pri spomenikih in tako je bilo tudi letos. V preteklosti so predstavniki odbora vedno prišli, tokrat pa jih ni bilo na spregled,« odgovarja goriška predsednica združenja Anna Di Gianantonio in v isti sapi poudarja, da »Občina Gorica ne praznuje 25. aprila, saj dvig zastave na Travniku prireja prefektura«. »S tem, da se pri tolmačenju zgodovine mesta spominjajo le leta 1945, prikrivajo to, kar se je zgodilo med fašističnim dvajsetletjem, zlasti na škodo Slovencev,« opozarja Di Gianantonio in pristavlja, da se v Gorici razen zveze ANPI-VZPI nihče ne spominja italijanske okupacije Jugoslavije in prve partizanske bitke. Govori se o uničenju goriške judovske skupnosti, ne pa o antifašistih, ki so jih poslali v nacistična taborišča. »Za nameček pa se še naprej sprejema veterane odreda X Mas,« dodaja predsednica.

Župana vabi, naj pove, kje je združenje zasačil pri laži. »Resnica je, da so se v našem mestu namenoma ohranile nekatere zgodovinske vrzeli, ki se izkoriščajo proti namišljenemu ”slavokomunističnemu” nasprotniku. Nekateri se vedejo, kot da smo v letu 1948,« meni Di Gianantonio in zavrača županove napade na italijanske partizane, ki so bili naklonjeni Jugoslaviji. »Jugoslavija je bila zaveznica demokratičnih držav, ki so se borile proti nacifašizmu. Nekateri italijanski partizani so si aneksije želeli, drugi pa ne,« opozarja.Paradoksalna situacijaV to nepopolno zgodovinsko naracijo pri združenju ANPI-VZPI vključujejo tudi projekt novega lapidarija v Spominskem parku. »V mestu, kjer na nekatera javna gradbena dela čakamo desetletja, gradimo trojnike, saj v Spominskem parku že stojita dva spomenika, ki sta posvečena deportiranim v Jugoslavijo,« opozarjajo predstavniki združenja. Le-ti so že pred leti dokazali, da je na glavnem lapidariju v Spominskem parku vsaj 125 imen, ki nanj ne spadajo. Na spomeniku so se znašli celo ljudje, ki so bili še živi.Kljub temu je leta 2018 zveza Lega nazionale predlagala postavitev novega lapidarija v spomin na žrtve deportacij, ki so jih zakrivili »filojugoslovanski partizani-komunisti«. Predlog so utemeljili s trditvijo, da so v arhivih odkrili nova imena deportirancev, a kaj, ko je Claudio Lorenzon že v začetnem seznamu 52 imen našel 36 takih, ki vanj niso spadala. Po posegu ANPI-VZPI je bil kasneje vsaj del teh imen izključen, leta 2020 pa je ANPI-VZPI z občine prejel dodaten seznam s 101 imenom, ki ga je Lega nazionale pripravila za nov lapidarij. »Zdelo se je, da nas imajo za norca. Ne moremo opravljati dela, ki bi ga morali drugi,« pravi Anna Di Gianantonio in dodaja, da vsa ta »neresnost« izvotljuje pomen spomenika. »Gre za izkrivljanje zgodovine. Zato smo ponovno pisali novogoriškemu županu Samu Turelu s prošnjo, naj preveri, ali je postavitev novega lapidarija nekaj, kar je v sozvočju z duhom in cilji EPK,« pravi Mirko Primožič in pristavlja, da so novogoriškega župana prosili, naj z dogajanjem v Gorici seznani tudi slovensko vlado.