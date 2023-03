Novi prostori za skupnost, ki dela dobro

V sončnem sobotnem jutru so se na dvorišču pred svojim novim sedežem zbrali doberdobski krvodajalci in slovesno odprli nove prostore, ki jih bodo po zaslugi Zadružne banke Trst Gorica lahko imeli v brezplačni uporabi. Zbrane so nagovorili predsednik doberdobske sekcije krvodajalcev Fidas Aldo Jarc, predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič, pokrajinski predsednik zveze Fidas Feliciano Medeot in doberdobski župan Fabio Vizintin. Navzoča je bila tudi dr. Veronica Ileana Guerci, referentka za krvodajalce v Tržiču in Gorici.

Kovačič je poudaril svoje zadovoljstvo, da skupnosti dajo prostore, ki so bili zadnje čase neizkoriščeni. »S tem tudi izpolnimo željo Roberta Devette, s katerim sva se zadnjič srečala prav v teh prostorih, kjer sva načrtovala današnji dan,« se je ganjeno spomnil nekdanjega podpredsednika ZKB Trst Gorica. Medeot, ki je sprva spregovoril tudi v slovenščini, je podčrtal pozornost zveze Fidas tudi do slovenske narodne skupnosti v Italiji. Kovačiču in Jarcu je poklonil v slovenščino prevedeni strip, ki otroke uvaja v krvodajalstvo. Doberdobski župan Fabio Vizintin pa je izpostavil pozitivno novico, da krajevna sekcija krvodajalcev, ki beleži zelo dobre rezultate glede na svojo populacijo, je dobila svoji dejavnosti primeren prostor. Prostore je pred prerezom traku blagoslovil domači župnik Ambrož Kodelja, po ogledu so prisotni še nazdravili.