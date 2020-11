Novi tabli tudi z angleščino

Na Travniku in v Ljudskem vrtu so nadomestili s črnim razpršilcem popackana informativna panoja z novima, ki ju zaznamuje smaragdna barva reke Soče.Na panojih je velika fotografija obeh Goric, na kateri so označeni spomeniki, poslopja in zanimivi kraji na obeh straneh meje. Ob vsakem posnetku je krajše besedilo v slovenskem, italijanskem in po novem še v angleškem jeziku. Za postavitev tabel si je že med prejšnjim upravnim mandatom v okviru projekta Dolgo stoletje prizadevalo združenje Isonzo-Soča; v delovni skupini, ki sledila izvedbi projekta, je goriško občino zastopala zgodovinarka Antonella Gallarotti.Za grafično podobo dveh novih tabel je poskrbelo podjetje Transmedia. Devetnajstemu stoletju na Goriškem je posvečenih 36 znamenitosti; na vsaki tabli jih po 18 ustvarja namišljeno potovanje z začetkom na Travniku in zaključkom v Ljudskem vrtu. Medtem ko so bile na lani postavljenih panojih vse fotografije črno bele, jih je tokrat nekaj v barvah. Na včerajšnjem odkritju novih tabel so bili navzoči goriški župan Rodolfo Ziberna, občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, prefekt Massimo Marchesiello, Boris Peric v imenu podjetja Transmedia, Antonella Gallarotti in predsednik združenja Isonzo-Soča Dario Stasi.

