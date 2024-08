Novogoriška občina je ob hitri cesti Razdrto-Vrtojba v sodelovanju z družbo Dars postavila novi turistični tabli, ki vabita na ogled Trga Evrope. Na posnetku, ki so ga objavili na občinski Facebook strani, sodelavka novogoriške občine Nika Testen pojasnjuje, da so Trg Evrope izbrali, ker gre za stičišče dveh mest, Nove Gorice in Gorice, ki bosta ravno prihodnje leto skupaj postali prva čezmejna Evropska prestolnica kulture.