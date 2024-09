Novo Gorico ob odkritju Rusjanovega kipa preletela letala (VIDEO)

Kip Edvarda Rusjana odslej stoji na aleji slavnih, na Erjavčevi ulici v Novi Gorici, nasproti Eda Centra. Slavnostnemu odkritju kipa prvega slovenskega pilota je sledil še prelet letal, ki ga je koordiniral predsednik Aerokluba Gorica iz Nove Gorice Valter Faganel. Član in pilot kluba Tomi Ilijaš pa je številnemu občinstvu predstavil letala, ki so letela 1000 čevljev (približno 300 metrov) nad Novo Gorico. “Vse to se dogaja na letalskih frekvencah, izbrana je bila frekvenca 123,505, to je frekvenca letališča v Ajdovščini, “ je razložil pilot. Prisotne je s hitrostjo približno 300 km na uro najprej preletelo letalo C-27J Spartan. Gre za transportno letalo, ki tehta približno 30 ton in ga je pilotiral stotnik Robi Resnik s posadko. Sledila sta dva Air Tractorja, to so tista letala, ki so gasila požar na Krasu. “To so enomotorna, zelo zmogljiva letala, ki imajo približno 7 ton nosilnosti,” je razložil Ilijaš. Nato je nebo preletela formacija treh letal: enega Warriora in dve Cessni.

Pri formacijah, je povedal pilot, vedno eno letalo vodi, ostala pa mu sledijo ter prilagajajo razdaljo in hitrost. Spektakel sta zaključila še dva Pipistrela s 100-konjskima motorjema, ki sta “zelo hitra za svojo kategorijo in bosta po našem nebu letela 160 kilometrov na uro,” je pojasnil Tomi Ilijaš. Letala so prišla s severovzhoda in letela čez Erjavčevo ulico proti meji, kjer so morala potem zaviti čez Kostanjevico proti jugu, da ne bi prečkala zračnega prostora sosednje Italije. Po letalskem šovu so se vsi navzoči pomaknili čez cesto, kjer je potekalo odprtje komunikacijske pisarne Evropske prestolnice kulture GO! 2025.