Umrl je zdravnik Paolo Barbina, borec za pravice žrtev azbesta

Nenadoma je umrl zdravnik Paolo Barbina, direktor Enotnega deželnega centra za azbest (CRUA) pri zdravstvenem podjetju Asugi s sedežem v Tržiču in predsednik deželne komisije za azbest. Novico o njegovi smrti so sporočili iz vodstva Asugija, kjer so izrazili globoko sožalje njegovim svojcem.

Barbina je bil star 63 let. Bil je specialist medicine dela, svoje poklicno življenje je posvetil varovanju zdravja in pravic delavcev, ki so bili v preteklosti izpostavljeni azbestu. V okviru centra CRUA je spodbujal zdravstveno spremljanje, preglede in podporo nekdanjim izpostavljenim delavcem ter si prizadeval za zgodnje odkrivanje bolezni, povezanih z azbestom. Pomagal je tudi pri postopkih za priznanje poklicnih bolezni in pridobivanju pravic pri zavodu Inail.

S svojim delom je pomembno prispeval k temu, da je Furlanija - Julijska krajina postala ena najbolj dejavnih italijanskih dežel na področju obravnave posledic azbesta. Tesno je sodeloval z delavci, bolniki in njihovimi združenji. »Njegova smrt pušča veliko praznino, ostajata pa njegova pomembna zapuščina in nauk, ki ju bo treba nadaljevati,« so zapisali pri Asugiju.