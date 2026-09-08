Gorica bo za tri dni stičišče svetov in idej

V Gorici - mestu, kjer meja ni le ločnica, temveč tudi prostor srečevanja in izmenjave -, bo od 2. do 4. oktobra potekal novi festival Frontiere/Meje – Kjer se svetovi srečujejo. Tridnevno prireditev so včeraj predstavili v deželni palači v Trstu. Festival, ki želi biti v sozvočju z duhom GO! 2025, je sad sodelovanja skupine NEM, založbe Laterza, Fundacije Goriške hranilnice, Občine Gorica ter Dežele FJK. Partnerja sta EZTS GO in Cassa Rurale FVG, sodelovale bodo tudi univerze v Trstu, Vidmu in Novi Gorici.

»Festival se bo posvečal večplastnim koreninam tega prostora, pojem meje pa bo razčlenjeval na številnih področjih, od geopolitike do kibernetike,« je povedal direktor NEM Paolo Possamai. Osrednji del programa bo v Verdijevem gledališču, kjer se bo zvrstilo osem predavanj. Poskrbljeno bo za simultano podnaslavljanje v slovenščini, dvojezično bo tudi oglaševanje.

Festival bo v petek, 2. oktobra, ob 17.30 odprla sinologinja in esejistka Giada Messetti, ki bo govorila o novih mednarodnih ravnovesjih ter različnih pogledih Kitajske in ZDA na državo, posameznika in družbo. Ob 21. uri bo zgodovinarka Anna Foa spregovorila o sionizmu in diaspori kot temeljnih izkušnjah sodobne judovske identitete.

Sobotni program bo ob 15.30 začel psiholog Matteo Lancini z razmislekom o medgeneracijskem nerazumevanju in ranljivosti mladostnikov. Fizik Paolo Ferri, nekdanji vodja robotskih vesoljskih misij Evropske vesoljske agencije, bo ob 17.30 predstavil znanstvena in filozofska vprašanja o mejah vesolja. Ob 21. uri bo sociolingvistka Vera Gheno razmišljala o vplivu jezika na identiteto, družbene vloge in razmerja moči.

Filozof in profesor estetike Stefano Velotti bo v nedeljo ob 11. uri govoril o dojemanju lepega in grdega v sodobni umetnosti. Ob 15. uri bo filozof Maurizio Ferraris primerjal razmišljal o mišljenju, spominu in željah v času novih tehnologij. Festival bo ob 17. uri sklenil zgodovinar Alessandro Vanoli z razmislekom o Vzhodu in Zahodu.

Dogajanje ne bo omejeno na predavanja. Projekt Crossroads bo z gledališčem, glasbo, plesom, filmom, fotografijo in obrtništvom obudil večkulturno Gorico 19. in 20. stoletja. Sodelovali bodo tudi muzeji, knjižnice, knjigarne, šole in lokali. Študenti treh univerz se bodo vključili v izobraževalne dejavnosti, 5. oktobra pa jih v EPICentru čaka srečanje s Ferrarisom. Predstavitve so se udeležili tudi deželni odbornik Fabio Scoccimarro, goriški župan Rodolfo Ziberna, predsednica Fundacije Goriške hranilnice Roberta De Martin in Lodovico Steidl iz založbe Laterza.