Družinske kmetije dodana vrednost Števerjana (foto in video)

Družinske kmetije so pomembna dodana vrednost, zaradi česar si v Števerjanu prizadevajo, da bi bile še naprej uspešne in med seboj tudi čim bolj povezane. V nedeljo so izpeljali vaško trgatev za občinsko reprezentančno vino, ki ga pridelujejo vse od leta 2019. Vsako leto za vinifikacijo poskrbi druga kmetija, letos so skrb za pripravo reprezentančnega vina zaupali Humarjevim z Valerišča. Do njihove kmetije so se v nedeljo odpravili v sprevodu, po prihodu je navzoče nagovoril števerjanski župan Marjan Drufovka, ki se je zahvalil vsem sodelujočim vinogradnikom.

Med svojim pozdravom je poudaril, da je povezovanje med domačini izrednega pomena in da reprezentančno vino pomembna prispeva k razpoznavnosti števerjanske občine. Posebno se je zahvalil kmetiji Humar z Valerišča za gostoljubnost in hkrat izrazil prepričanje, da bo pridelala izredno reprezentančno vino, kot so storile tudi vse ostale sodelujoče kmetije. »V Števerjanu so kmetije še vedno v družinski lasti. Skušajmo si pomagati, saj vsi dobro vemo, da je dela ogromno, in skupaj ohranjajmo družinski pečat naših kmetij, kar nas lahko reši in hkrati nam zagotovi prihodnost,« je poudaril župan in pozval, k nadaljnjemu povezovanju med števerjanskimi kmeti.

Vsak kilogram je bil prigaran

V imenu gostiteljev, družine Humar, se je Nataša Kocijančič zahvalila vsem sodelujočim kmetom, ki so prispevali svoje grozdje za reprezentačno vino. »Potrudili se bomo, da bo iz teh žlahtnih grozdov nastalo prijetno vino,« je poudarila Nataša Kocijančič in ugotavljala, da je bil letos zaradi dolgotrajne suše vsak kilogram grozdja res prigaran. »Upam, da se vidimo prihodnje leto in da se bo tradicija nadaljevala. Družinske kmetije predstavljajo dodano vrednost, velik zaklad, za katerega moramo res skrbeti,« je poudarila Nataša Kocijančič. Prvo občinsko reprezentačno vino so v Števerjanu ustekleničili leta 2019.