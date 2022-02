Novogoriški pokriti bazen »eden najnaprednejših v državi«

Novogoriški pokriti bazen bo 28. februarja odprl vrata za obiskovalce. Za 5,2 milijona evrov vredno naložbo je občina večino sredstev pridobila iz evropskih sredstev in Eko sklada.

»To je eden najnaprednejših bazenov v državi in daleč naokrog. Je pa tudi bazen z najlepšim razgledom, vidimo namreč Sveto Goro, Sabotin in Škabrijel. Prvi v državi bomo imeli bazen s premičnim dnom, kar 25-metrski bazen naredi uporaben za več družbenih skupin in za različne športe,« poudarja novogoriški župan Klemen Miklavič. Prvi trije meseci delovanja bodo poskusni, kar pa na obiskovalce ne bo imelo vpliva.

Izvedba pokritega bazena se je sicer nekoliko zavlekla na račun preprojektiranja projekta, objekt je po tej spremembi postal »nič energijski«, večji od dveh bazenov, ki sta v objektu, pa je dobil dvižno dno. Na ta račun je možno globino na polovici površine bazena prilagajati od nič pa do dveh metrov. Večji bazen sicer meri 25 krat 20.5 metra, namenjen je tako rekreativnemu plavanju kot športnim treningom in izvedbi določenih tekmovanj.

Manjši bazen z globino 80 centimetrov je namenjen mlajšim skupinam, priprava vode za ta del je ločena in ima tudi ločen filtracijski in ogrevalni sistem. Voda v njem ima višjo temperaturo. Posebnost objekta je tudi ta, da je bazenska školjka umeščena v prvo nadstropje, pomožni in servisni prostori, recepcija, garderobe in sanitarije pa so v pritličju, od koder je dostop do prvega nadstropja možen z dvigalom, kar bo dobrodošlo tudi za gibalno ovirane osebe. Njim bo dostop v vodo olajšan s posebnim hidravličnim dvigalom, na katerem je pripet sedež.

Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu je objekt zimskega bazena uporabno dovoljenje pridobil prejšnji teden. »Včeraj je bila izdana tudi pravnomočnost tega dovoljenja, poskusno obratovanje bo potekalo tri mesece. V tem času se lahko še opravijo fine nastavitve. Za obiskovalce v času poskusnega obratovanja sicer ne bo razlik,« zagotavlja Zoran Ušaj, vodja projekta zimskega bazena na mestni občini. Bazen bo v času poskusnega delovanja sicer obratoval po nekoliko skrajšanem urniku: med tednom od 10. do 22. ure, med vikendi pa od 8. do 20. ure.

»Pokrito kopališče omogoča celoletno plavanje – v mrzlih mesecih v pokritem, v toplejših pa na letnem kopališču, morda se bosta kakšen mesec delovanji tudi prekrivali. Cena vstopnic za odrasle bo 6,5 evra, v to vsoto je zajet triurni obisk, za otroke 3,5 evra, se pa dokončne cene še usklajujejo,« pravi Aleksandra Fortin, direktorica Javnega zavoda za šport Nova Gorica.