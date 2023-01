Novogoriški policisti zasegli 82 sadik in posušeno konopljo

Novogoriški policisti so na domu 28-letnega moškega v enem od naselij v Občini Miren - Kostanjevica odkrili prostor za gojenje prepovedane droge, pri čemer so našli in zasegli 82 sadik različnih velikosti, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konoplja, večjo količino posušene konoplje in opremo za gojenje prepovedane droge. Med hišno preiskavo, ki so jo opravili na podlagi sodne odredbe, so 28-letniku med drugim zasegli plastično vrečko s posušenimi rastlinskimi delci. Zasežene rastline in rastlinske delce so poslali v nadaljnjo analizo. Moški je utemeljeno osumljen neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Policisti PP Nova Gorica ga bodo ovadili na novogoriško Okrožno državno tožilstvo.