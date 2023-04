O'Klapa vabi na ogled muzikala

Mladinska gledališka skupina O’Klapa, ki deluje pod okriljem Skupnosti družin Sončnica, spet prinaša na goriško sceno priljubljeni muzikal Lak za sanje. Leta 2020, po premieri in ponovitvi, so bile namreč vse načrtovane predstave ukinjene zaradi pandemije. Mladi so sami izrazili željo, da bi izvrstno predstavo ponovno postavili na oder v vsem njenem sijaju. Zamenjala se je prvotna zasedba, saj so pristopili še drugi mladi, ki že nekaj mesecev intenzivno vadijo igro, ples in petje.

Izvirno besedilo, ki se zgleduje po ameriškem filmu Hairspray, je Sanja Vogrič korenito predelala in priredila našemu prostoru oziroma mladim. Dogajanje, ki je postavljeno v 60. leta prejšnjega stoletja, ima aktualno in povedno sporočilo, ki je namenjeno gledalcem vseh starosti. Protagonisti so mladi srednješolci, ki odkrivajo same sebe in svet v času velikih sprememb. Besedilo obravnava teme drugačnosti, medvrstniškega nasilja, sprejemanja, ženske emancipacije, družine, medgeneracijskih odnosov, odraščanja, ljubezni. Projekt je muzikal v pravem pomenu besede z avtorsko glasbo skupine Love guns v živo, petjem in izvirnimi koreografijami mladega Alexa Devetaka. Strokovno glasbeno pomoč nudi Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel. Na odru se bo predstavilo nad dvajset mladih z Goriškega (v zakulisju stoji pa še enkrat toliko pomočnikov) pod mentorstvom Andreja Zalesjaka, člana igralskega ansambla SNG Nova Gorica. Režijo podpisuje Sanja Vogrič, za kostume skrbi Daniela Klanjšček.

Že ob prvih zvokih rock glasbe in plesnih korakih bo gledalce nad dvajset mladih na odru potegnilo v središče magičnega gledališkega dogajanja. Ritmična glasba in energija nastopajočih sta tako nalezljivi, da bi še gledalec rad zaplesal zraven. Zato skupina O’Klapa toplo vabi v nedeljo, 7. maja, ob 18. uri v Kulturni center Lojze Bratuž v Gorici. Predstavo bodo na istem prizorišču ponovili v soboto, 13. maja, ob 20.30.