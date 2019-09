Šakal Yama, ki so mu avgusta raziskovalci videmske univerze nadeli GPS telemetrično ovratnico, je poginil; v prejšnjih dneh mu je bilo usodno prečkanje avtoceste A4 nedaleč od Tržiča. Yama je veljal za prvega zlatega šakala, ujetega v naravi na italijanskem ozemlju. Samec se je 14. avgusta ujel v past, ki so jo raziskovalci videmske univerze postavili ob Prelosnem jezeru. Poginulega šakala so ob avtocesti našli uslužbenci podjetja, ki skrbi za odstranjevanje trupel živali z roba cestišča.