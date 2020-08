Ob dobri letini zaskrbljeni nad prodajo vina

Letošnja letina bo v briških vinogradih dobra, vendar so vinogradniki vseeno zaskrbljeni: bodo uspeli prodati vse pridelano vino? Ali bo ostalo v sodih in cisternah, kot se zaradi koronavirusa že letos dogaja v marsikateri briški kleti.»Obeta se dobra, skoraj bi rekel odlična letina. Vreme je ugodno, količine dežja so ravno pravšnje in ni prevelike vročine. Kakovost grozdja je dobra, tudi količina je ustrezna,« poudarja predsednik konzorcija Collio, krminski vinar David Buzzinelli, po katerem so se letos odločili, da bodo znižali proizvodnjo vina za dvajset odstotkov. Člani konzorcija so v začetku julija ocenili, da je treba briška vina ustrezno zaščititi s ciljem ohranitve pozicije in ugleda na mednarodnem tržišču. Zaradi tega so sklenili, da bodo količino letos pridelanega vina znižali za dvajset odstotkov; po sprejeti odločitvi so se člani konzorcija lotili redčenja grozdov, kar bo vinu zagotovilo še višjo kakovost.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.