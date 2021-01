Ob izlivu Soče vse več vrst ptic

Mokrišča ob izlivu Soče so med pticami vse bolj priljubljeno prezimovališče. »Med letošnjim popisom smo našteli več vrst ptic kot v prejšnjih letih, medtem ko je bilo njihovo skupno število verjetno zaradi slabih vremenskih nekoliko nižje,« pravi strokovnjak iz biološke postaje na otoku Cona Matteo De Luca in pojasnjuje, da je januar na mednarodni ravni posvečen preštevanju vodnih ptic, ki je pomembno za določanje številčnosti populacij posameznih vrst in za evidentiranje – in posledično zaščito – njihovih prezimovališč. Za letošnji popis IWC (International Waterbird Census) so ob izlivu Soče poskrbeli 13. in 15. januarja, medtem ko so 19. januarja preštevali ptice v gnezdiščih. Skupno so našteli 15785 ptic, ki jim gre dodati še 780 velikih kormoranov (Phalacrocorax carbo) in 270 pritlikavih kormoranov (Microcarbo pygmaeus). De Luca pojasnjuje, da je skupno število ptic letos nižje kot v lanskih letih, ko so jih našteli tudi preko 20.000, ker je bilo precej manj nekaterih vrst rac. Zlasti so pogrešali navadne žvižgavke (Mareca penelope), konopnice (Mareca strepera) in mlakarice (Anas platyrhynchos). Po drugi strani so našteli štiri tisoč beločelih gosi (Anser albifrons), tri zelo redke rdečevrate gosi (Branta ruficollis) in 371 zlatih prosenk (Pluvialis apricaria). »Skupno smo našteli 55 različnih vrst ptic, potem ko smo jih leta 2015 popisali 41, leta 2016 52, leta 2017 46, leta 2018 49 in leta 2019 54,« razlaga De Luca in opozarja, da k izlivu Soče prihajajo prezimit številne vrste vodnih ptic iz severne Evrope in Sibirije.

Med pernatimi obiskovalci rezervata na otoku Cona je tudi orel belorepec (Haliaeetus albicilla), ki velja za zelo redko vrsto ptice ujede.