Ob jubileju enkratno glasbeno doživetje

»Kjer glasba povezuje« je geslo 70-letnice Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel, ki se je uradno začela v soboto z izrednim koncertom v goriškem gledališču Verdi. Ko gre za uresničitev velikopoteznih glasbenih načrtov, so goriški pevci velikokrat pokazali, da znajo stopiti skupaj. Tako je bilo tudi tokrat, a v širšem smislu, saj je zbor združenih pevcev Arsatelier sodeloval z orkestrom slovenske Radiotelevizije in z mednarodno uveljavljenimi solisti pod vodstvom Marca Feruglia.

Ob svojem rojstnem dnevu je center Komel poskrbel za enkratno glasbeno doživetje v duhu Evropske prestolnice kulture, s sodelovanjem italijanskih in slovenskih izvajalcev. Občinstvo je z dolgim aplavzom nagradilo zamisel in nivo izvedbe, dodatne vsebine pa so na odru poudarili občinski odbornik Fabrizio Oreti ter predsednica in ravnateljica centra Komel Franka Padovan in Alessandra Schettino: 70-letna glasbena šola, ki od nekdaj tolmači obmejni duh s stalnim iskanjem stikov med skupnostmi in državami, je idealna posrednica kulturnih vrednot na poti do EPK 2025.

