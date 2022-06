Ob kolesarstvu tudi skrb za baskovki jezik in kulturo

Med udeleženci Dirke po Sloveniji je že drugo leto zapored tudi ekipa Euskaltel-Euskadi, ki prihaja iz Baskije. »Naša ekipa je izraz fundacije, ki si prizadeva za promocijo kolesarstva kot priložnosti za družbeni razvoj in osebnostno rast v Baskovskih deželah. Posebno pozornost namenjamo baskovski kulturi in jeziku,« so nam pojasnili v baskovki ekipi, preden so se njihovi tekmovalci Xabier Mikel Azparren, Iker Ballarín, Carlos Canal, Asier Etxeberria, Unai Iribar, Txomin Juaristi in Antonio Soto odpravili na start na Bevkovem trgu.

Baskovska ekipa sicer še ni ponovno dosegla prvorazrednega statusa, potem ko je bila v preteklosti kovačnica številnih kolesarskih asov. Ustanovili so jo leta 1993, vendar je zatem leta 2013 razpadla; leto kasneje so jo ponovno postavili na noge in se posvetili predvsem mladinskemu kolesarstvu. V zadnjih letih spet dosegajo dobre rezultate, čeprav še nimajo vrhunske zasedbe, ki bi bila konkurenčna na največjih dirkah. »Vključiti se bomo skušali v kak pobeg, sicer upamo, da bo Pogačar kaj pustil tudi za ostale,« so povedali glede Dirke po Sloveniji. Njihove dosežke lahko spremljamo na spletni strani fundacije Euskadi in na raznih socialnih omrežjih, kjer je euskera – baskovski jezik – protagonist prav vseh objav, kar je seveda posledica velike pozornosti, ki jo namenjajo ohranjanju baskovske jezikovne in kulturne identitete.