Ob koloparku bodo uredili fitnes na prostem

Športni park Vipolže bo kmalu bogatejši še za eno športno infrastrukturo. Fundacija za financiranje športnih organizacij bo Občini Brda za izgradnjo fitnesa na prostem namreč namenila 18.374 evrov, torej slabo polovico vrednosti celotne investicije. Ta znaša 45.500,44 evra z DDV. Projekt naj bi bil izveden in predan v uporabo do konca letošnjega leta.

Fitnes na prostem bo nov kamenček v mozaiku zagotavljanja primerne športne infrastrukture za izvajanje športnih dejavnosti v Občini Brda. Cilj občine je izkoristiti dobre podnebne razmere čez celotno leto in spodbujati aktivnosti na prostem ter zagotavljati javno dostopno športno-rekreativno infrastrukturo. Briška občina na ta način sledi tudi globalnim športnim trendom in pristavlja svoj napor k izboljšanju gibalne sposobnosti otrok, mladine in drugih generacij občanov ter posledično zdravemu načinu življenja občanov.

»Cilj je, da bi v sklopu postavitve rekreativno vadbenih naprav v Športnem parku zagotovili drogove s krogi in brez, ravnotežno ploščo, poševne vadbene klopi ter poševne lestve za plezanje do visoko plezalnih naprav,« so sporočili z občine.