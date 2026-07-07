Ob koncu tedna pričakujejo prometne težave

V zgodnjem popoldnevu je bil včeraj promet na avtocesti A4, na cestninski postaji pri Moščenicah v smeri proti Trstu, nekoliko upočasnjen, informacijska spletna stran družbe Autostrade Alto Adriatico je poročala o krajši koloni vozil. Pri pristojni avtocestni družbi so sicer zagotovili, da na upočasnitev nista vplivala zaprtje vipavske hitre ceste H4 in preusmeritev težkih tovornih vozil, ki so namenjeni, proti Sloveniji, skozi mejni prehod Fernetiči, saj tovornjaki v prvem delu tedna povečini vozijo iz Vzhodne Evrope v Italijo.

Zapora na vipavski hitri cesti H4, kjer potekajo dela na voznem pasu v smeri Ljubljane med Vipavo in Razdrtim, bo trajala približno 130 dni. Nova prometna ureditev, s katero vozila iz Italije, težja od 3,5 tone, preusmerjajo proti Fernetičem, je začela veljati včeraj. Pri družbi Autostrade Alto Adriatico pričakujejo povečan promet predvsem ob petkih in proti koncu meseca, ko se bo obenem povečalo število avtomobilistov, ki bodo odhajali na dopust oziroma se vračali domov.

»Pravi preizkus po zaprtju vipavske hitre ceste bo v četrtek oziroma v petek, ko pričakujemo, da bo promet v smeri proti Trstu predvidoma bolj obremenjen,« so povedali iz družbe Autostrade Alto Adriatico. Pojasnili so, da poteka izvoz blaga iz Italije proti Sloveniji v glavnem v drugi polovici tedna, medtem ko med ponedeljkom in sredo tovornjaki v glavnem vozijo iz Vzhodne Evrope v Italiji. Glede včerajšnjega gostega prometa pri Moščenicah so dejali, da gre po vsej verjetnosti za posledice vračanja ljudi, ki so vikend preživeli drugje.

Če bo v prihodnjih dneh prišlo do daljših zastojev pri Moščenicah, bodo avtomobile preusmerjali na odsek A34 Vileš-Gorica. Na povečan promet se je avtocestna družba pripravila tudi s potenciranjem storitev za upravljanje prometnih tokov, okrepitvijo sistema za brezstično plačevanje cestnine in optimizacijo komunikacije z uporabniki.